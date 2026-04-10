Négociation K+S - SDF CFD
À propos de K&S AG
K&S AG est un fournisseur de potasse et un producteur de sel basé en Allemagne. La Société opère dans trois secteurs : Sel, Potasse et magnésium et Activités complémentaires. Le segment Sel englobe la production et la commercialisation du sel alimentaire, du sel industriel et du sel à utiliser dans les produits chimiques, le sel de dégivrage et la saumure de chlorure de sodium. Le segment Potasse et magnésium combine la production et la commercialisation d'engrais potassiques et spécialités d'engrais, ainsi que des composés de potasse et de magnésium pour applications techniques, industrielles et pharmaceutiques. Le segment Activités complémentaires regroupe les activités de recyclage, l'élimination des déchets et leur réutilisation dans les mines de potasse et de sel gemme et la granulation CATSAN et THOMAS, ainsi que des services de logistique par le biais de K+S Transport GmbH et la négociation de différents produits chimiques de base par le biais de Chemische Fabrik Kalk GmbH.
- IndustrieChemicals - Agricultural
- AdresseBertha-von-Suttner-Strasse 7, KASSEL, Germany (DEU)
- Employés10711
- CEOBurkhard Lohr