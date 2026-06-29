Négociation JinkoSolar Holding Co., Ltd. - JKS
À propos de JinkoSolar Holding Co., Ltd (ADR)
JinkoSolar Holding Co., Ltd. est un opérateur photovoltaïque (PV) basé en Chine. La Société a un segment d'exploitation qui est une activité de fabrication de produits d'énergie solaire intégrée verticalement, des lingots de silicium, des plaquettes, des cellules aux modules solaires. La Société vend la plupart de ses modules solaires sous sa propre marque JinkoSolar ainsi que des plaquettes de silicium et des cellules solaires non utilisées dans la production de ses modules solaires. La Société vend ses produits par l'intermédiaire d'équipes de vente mondiales qui effectuent des ventes, du marketing et du développement de la marque dans le monde entier.
- IndustrieRenewable Energy Equipment / Services
- Adresse1 Jingke Road, SHANGRAO, JGX, China (CHN)
- Employés24361
- CEOXiande Li