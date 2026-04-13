Négociation Jardine C&C - C07sg CFD
À propos de Jardine C&C
Jardine Cycle & Carriage Limited est la société holding d'investissement du groupe Jardine Matheson en Asie du Sud-Est. La société se concentre sur l'investissement dans des entreprises basées sur les thèmes de l'urbanisation et de la classe des consommateurs. La société a des intérêts dans Astra, un groupe diversifié en Indonésie, qui est également le groupe automobile en Asie du Sud-Est. Elle a également des intérêts au Vietnam à travers THACO Corporation, Refrigeration Electrical Engineering Corporation et Vinamilk, ainsi que Siam City Cement Public Company, qui opère dans le sud du Vietnam, en Thaïlande, au Sri Lanka, au Cambodge et au Bangladesh. Les autres investissements dans le portefeuille de la société sont les entreprises Cycle & Carriage à Singapour, en Malaisie et au Myanmar, et Tunas Ridean en Indonésie. La société a des activités dans environ six pays dans huit secteurs.