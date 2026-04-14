Négociation Japan Tobacco Inc. - 2914 CFD
À propos de Japan Tobacco Inc.
JAPAN TOBACCO INC. est une société basée au Japon qui exerce principalement ses activités dans le secteur du tabac. La société opère à travers quatre secteurs d'activité. Le segment Domestic Tobacco est engagé dans la production et la vente de produits du tabac. Le segment International Tobacco est engagé dans la production et la vente de produits du tabac par le biais de JT International S.A.. Le segment médical est engagé dans la recherche, le développement, la production et la vente de médicaments. Le secteur de la transformation des aliments est engagé dans la fabrication et la vente d'aliments transformés surgelés et à température ambiante, de produits de boulangerie et d'assaisonnements, entre autres. La société est également impliquée dans la location de biens immobiliers.