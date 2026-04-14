Négociation James Fisher and Sons PLC - FSJ CFD
À propos de James Fisher & Sons plc
JAMES FISHER AND SONS PUBLIC LIMITED COMPANY est une Société basée au Royaume-Uni, qui est un prestataire de services pour tous les secteurs de l'industrie maritime et un fournisseur spécialisé de services d'ingénierie à l'industrie énergétique. La Société opère sur quatre secteurs : Assistance maritime, Pétrole offshore, Spécialiste technique et Navire-citerne. Ses entreprises d'Assistance maritime fournissent des produits, services et solutions pour l'industrie maritime. Les services d'Assistance maritime sont fournis sur différents secteurs du marché final, y compris la marine, les ports et les énergies renouvelables. Les entreprises Pétrole offshore fournissent une gamme de services et d'équipements à l'industrie pétrolière et gazière. Ses entreprises Spécialiste technique fournissent de l'équipement et des services de plongée, des produits de sauvetage sous-marin, des services d'assistance et des solutions techniques pour le marché britannique du démantèlement nucléaire. Sa division Navire-citerne exploite une flotte de transporteurs de produits pétroliers, qui commercent le long du littoral nord de l'Europe et du Royaume-Uni en transportant essence, diesel, kérosène et biocarburants.
- IndustrieMarine Transportation
- AdresseFisher House, Michaelson Road, BARROW IN FURNESS, United Kingdom (GBR)
- Employés2568
- CEOEoghan O'Lionaird