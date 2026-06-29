Négociation Jabil - JBL

À propos de Jabil

Jabil Inc. fournit des services et des solutions de fabrication électronique dans le monde entier. La société opère dans deux segments, qui comprennent les services de fabrication électronique (EMS) et les services de fabrication diversifiés (DMS). Son segment EMS est axé sur l'exploitation des technologies de l'information (TI), la conception et l'ingénierie de la chaîne d'approvisionnement, les technologies centrées sur l'électronique de base, le partage de son infrastructure de fabrication et la capacité de servir une gamme de marchés. Son segment DMS est axé sur la fourniture de solutions d'ingénierie et se concentre sur les sciences et technologies des matériaux. Il fournit des services de conception électronique, de production et de gestion de produits à des entreprises des secteurs de l'automobile, des biens d'équipement, des modes de vie des consommateurs et des technologies portables, de l'informatique et du stockage, de la défense et de l'aérospatiale, de la maison numérique, de la croissance émergente, des soins de santé, de l'industrie et de l'énergie, de la mobilité, de l'emballage, des points de vente et de l'impression. La société fournit également des solutions de bouteilles en papier et d'emballages à base de papier.