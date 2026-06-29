Négociation iShares U.S. Aerospace & Defense ETF - ITA
À Propos de iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats d'investissement de l'indice Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense, composé d'actions américaines du secteur de l'aérospatiale et de la défense. Ce fonds offre une exposition à un segment intéressant de l'industrie, le secteur de l'aérospatiale et de la défense. Toutefois, cet accent mis sur le gouvernement pourrait également présenter un inconvénient, en particulier si les dépenses de défense diminuent fortement dans les années à venir ou si les préoccupations budgétaires imposent des réductions drastiques des programmes de défense plus "discrétionnaires".