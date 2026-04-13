Négociation iShares Trust - iShares Select Dividend ETF - DVY CFD
À Propos de iShares Trust - iShares Select Dividend ETF
Le placement vise à reproduire les résultats d'investissement de l'indice Dow Jones U.S. Select Dividend, composé d'actions américaines versant des dividendes relativement élevés. Ce FNB est l'une des nombreuses options offertes aux investisseurs qui cherchent à concentrer leur exposition aux actions versant des dividendes ; l'indice sous-jacent sélectionne l'univers des actions en fonction de facteurs tels que le taux de croissance du dividende par action, le pourcentage de versement des dividendes et le rendement des dividendes. Compte tenu de cette orientation, le DVY peut être utile en tant que composante de base d'un portefeuille à long terme, mais les investisseurs doivent noter qu'il y aura probablement un biais important en faveur des valeurs de rendement et de certains secteurs de l'économie américaine tels que les services publics. FVD, VYM et SDY ne sont que quelques-uns des nombreux FNB axés sur les sociétés à grande capitalisation versant des dividendes ; les investisseurs qui cherchent à s'exposer à ce coin du marché boursier américain ont le choix entre de nombreuses options de FNB.