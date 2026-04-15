Négociation iShares Trust - iShares MSCI Global Impact ETF - SDG CFD
À Propos de iShares Trust - iShares MSCI Global Impact ETF
Le fonds cherche à reproduire le rendement de l'indice MSCI ACWI Sustainable Impact. Le fonds investira généralement au moins 80 % de ses actifs dans les titres composant l'indice sous-jacent et dans des investissements dont les caractéristiques économiques sont substantiellement identiques à celles des titres composant l'indice sous-jacent. L'indice est composé de sociétés qui tirent la majorité de leurs revenus de produits et services qui répondent à au moins un des principaux défis sociaux et environnementaux du monde, tels qu'identifiés par les Objectifs de développement durable des Nations Unies.