Négociation iShares Preferred and Income Securities ETF - PFF CFD

À Propos de iShares Preferred and Income Securities ETF

Le fonds cherche à reproduire les résultats de placement de l'indice ICE Exchange- Listed Preferred & Hybrid Securities, qui mesure le rendement d'un groupe choisi de titres privilégiés, de titres hybrides et de titres privilégiés convertibles cotés en bourse, libellés en dollars américains et cotés au NYSE ou au NASDAQ. Le fonds peut investir au moins 80 % de son actif dans les titres composant son indice sous-jacent et dans des placements dont les caractéristiques économiques sont essentiellement identiques à celles des titres composant son indice sous-jacent. Ce FNB offre aux investisseurs une exposition aux actions privilégiées, un segment intéressant des marchés financiers auquel la plupart des investisseurs ne sont pas très exposés. De ce fait, les actions privilégiées pourraient convenir à ceux qui cherchent à augmenter le rendement d'un portefeuille ou à ceux qui recherchent des formes moins risquées d'exposition aux actions qui sont relativement absentes des grands portefeuilles d'actions. Le PFF est raisonnablement diversifié, à la fois par secteur et en termes de nombre total de participations ; le fonds compte un peu moins de 250 titres et est fortement axé sur le secteur financier, bien que d'autres secteurs représentent également près de 20 % du fonds.