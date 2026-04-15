Négociation iShares MSCI Turkey ETF - TUR CFD
À Propos de iShares MSCI Turkey ETF
Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif dans les titres composant l'indice sous-jacent et dans des placements dont les caractéristiques économiques sont essentiellement identiques à celles des titres composant l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent est conçu pour mesurer le rendement des segments à grande, moyenne et petite capitalisation du marché boursier turc. Pour les investisseurs qui cherchent à investir dans ce pays, TUR est l'un des seuls choix possibles, car la plupart des ETF ne proposent aucune allocation à ce pays émergent.