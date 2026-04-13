Négociation iShares MSCI Sweden ETF - EWD CFD
À Propos de iShares MSCI Sweden ETF
Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif dans les titres composant son indice sous-jacent et dans des placements dont les caractéristiques économiques sont essentiellement identiques à celles des titres composant son indice sous-jacent. EWD offre aux investisseurs une exposition au marché européen de la Suède en investissant dans des titres qui se négocient à la bourse nationale de ce pays. Étant donné qu'un grand nombre des grandes capitalisations de ce fonds sont susceptibles de se retrouver dans d'autres positions du CFC, le fonds ne convient pas aux investisseurs qui recherchent une large diversification à travers l'Europe. Pour les investisseurs qui recherchent une forte exposition au marché suédois en particulier, EWD est probablement la meilleure option "pure play" disponible.