Négociation iShares MSCI South Africa ETF - EZA CFD
À Propos de iShares MSCI South Africa ETF
Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif dans les titres composant son indice sous-jacent et dans des placements dont les caractéristiques économiques sont essentiellement identiques à celles des titres composant son indice sous-jacent. L'indice sous-jacent est conçu pour mesurer la performance des segments à grande et moyenne capitalisation du marché des actions sud-africain. L'indice sous-jacent utilise une méthodologie de plafonnement qui limite le poids d'une seule " entité de groupe " à un maximum de 25 % du poids de l'indice sous-jacent. EZA offre aux investisseurs une exposition au marché émergent d'Afrique du Sud en investissant dans des titres de sociétés basées dans ce pays.