Négociation iShares MSCI Qatar ETF - QAT CFD
À Propos de iShares MSCI Qatar ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats de placement de l'indice MSCI All Qatar Capped. Le fonds investira généralement au moins 80 % de ses actifs dans les titres composant l'indice sous-jacent et dans des investissements dont les caractéristiques économiques sont substantiellement identiques à celles des titres composant l'indice sous-jacent. L'indice est un indice pondéré par la capitalisation boursière, ajusté au flottant, qui est conçu pour mesurer le marché des actions au Qatar. L'indice sous-jacent utilise une méthodologie de plafonnement qui limite le poids d'une seule " entité de groupe " à un maximum de 25 % du poids de l'indice sous-jacent.