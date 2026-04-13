Négociation iShares MSCI Malaysia ETF - EWM CFD
À Propos de iShares MSCI Malaysia ETF
Le fonds investira généralement au moins 80 % de ses actifs dans les titres composant son indice sous-jacent et dans des investissements dont les caractéristiques économiques sont substantiellement identiques à celles des titres composant son indice sous-jacent. L'indice sous-jacent est conçu pour mesurer la performance des segments à grande et moyenne capitalisation du marché malaisien. EWM offre aux investisseurs une exposition au marché émergent de la Malaisie en investissant dans des titres de sociétés basées dans ce pays. Étant donné qu'un grand nombre des grandes capitalisations de ce fonds sont susceptibles de ne pas être trouvées dans d'autres fonds de marchés émergents, l'EWM pourrait constituer une position satellite intéressante, mais n'est probablement pas approprié comme position principale dans un portefeuille diversifié.