Négociation iShares MSCI Eurozone ETF - EZU CFD
À Propos de iShares MSCI Eurozone ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats d'investissement de l'indice MSCI EMU composé d'actions de grandes et moyennes capitalisations de pays à marché développé qui utilisent l'euro comme monnaie officielle. Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif dans les titres composant son indice sous-jacent et dans des investissements dont les caractéristiques économiques sont substantiellement identiques à celles des titres composant son indice sous-jacent. L'indice est composé de titres provenant des 10 pays développés suivants : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Espagne. Toutefois, en ce qui concerne les pays, l'EZU a une préférence pour la France, l'Allemagne et l'Espagne, qui représentent la majorité de l'allocation d'actifs du fonds.