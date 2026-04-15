Négociation iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF - SCZ CFD
À Propos de iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats de placement de l'indice MSCI EAFE Small Cap composé d'actions de marchés développés à petite capitalisation, à l'exclusion des États-Unis et du Canada. Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif dans les titres composant l'indice sous-jacent et dans des placements dont les caractéristiques économiques sont essentiellement identiques à celles des titres composant l'indice sous-jacent. La plupart des FNB internationaux sont dominés par des actions à très grande capitalisation, un biais qui peut faire pencher l'exposition vers l'énergie et les services financiers et entraîner une faible corrélation avec les habitudes de consommation intérieure du marché cible. Ce FNB est compétitif du point de vue des coûts, et la profondeur des positions assure une exposition équilibrée à un certain nombre d'économies développées hors États-Unis.