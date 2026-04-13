Négociation iShares MSCI EAFE ETF - EFA CFD
À Propos de iShares MSCI EAFE ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats de placement de l'indice MSCI EAFE composé d'actions de marchés développés à grande et moyenne capitalisation, à l'exclusion des États-Unis et du Canada. Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif dans les titres composant son indice sous-jacent et dans des placements dont les caractéristiques économiques sont essentiellement identiques à celles des titres composant son indice sous-jacent. L'indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière, ajusté au flottant, conçu pour mesurer la performance des marchés boursiers à grande et moyenne capitalisation des marchés développés à l'extérieur des États-Unis et du Canada. C'est une offre difficile à battre, à moins que vous n'ayez accès à ce FNB sans commission ou que vous accordiez une importance primordiale à la liquidité (et à la liquidité des options qui y sont liées) ; il n'est pas surprenant que le taux de rotation du CFC soit beaucoup plus élevé, ce qui indique une préférence pour les négociants plus actifs.