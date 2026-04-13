Négociation iShares MSCI Chile Capped ETF - ECH CFD
À Propos de iShares MSCI Chile Capped ETF
Le fonds investira généralement au moins 80 % de son actif dans les titres composant l'indice sous-jacent et dans des placements dont les caractéristiques économiques sont essentiellement identiques à celles des titres composant l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent est un indice de capitalisation boursière ajusté au flottant qui est conçu pour mesurer le rendement des segments à grande, moyenne et petite capitalisation du marché boursier chilien. Pour les investisseurs qui cherchent à investir dans le pays, ECH est l'un des seuls choix possibles, car la plupart des ETF ne proposent pas d'allocation à la nation émergente, à l'exception des fonds larges d'Amérique latine.