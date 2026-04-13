Négociation iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF - EMB CFD
À Propos de iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
L'investissement cherche à suivre les résultats d'investissement de l'indice J.P. Morgan EMBI® Global Core composé d'obligations des marchés émergents libellées en dollars américains. L'indice est un indice de référence large et diversifié de la dette des marchés émergents libellée en dollars américains qui suit le rendement total des instruments de dette externe activement négociés dans les pays des marchés émergents. Ce FNB offre une exposition aux titres de créance d'émetteurs des marchés émergents libellés en dollars américains, ce qui permet d'accéder à une catégorie d'actifs susceptible d'améliorer les rendements actuels et d'offrir une diversification géographique sans faire intervenir les fluctuations des taux de change dans l'équation. Mais pour ceux qui cherchent une exposition à la dette des marchés émergents libellée en billet vert, l'EMB offre une option à faible coût, bien diversifiée et extrêmement liquide.