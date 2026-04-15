Négociation iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF - SHY CFD
À Propos de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats d'investissement de l'indice ICE® U.S. Treasury 1-3 Year Bond (l'" indice sous-jacent "). Le fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans les titres composant l'indice sous-jacent et il investira au moins 90 % de ses actifs dans des titres du Trésor américain qui, selon BFA, aideront le fonds à reproduire l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent mesure le rendement des obligations publiques du Trésor américain dont l'échéance résiduelle est supérieure ou égale à un an et inférieure à trois ans. Ce FNB populaire offre une exposition à l'extrémité courte de la courbe des échéances, en se concentrant sur les titres dont l'échéance est inférieure à trois ans. Le SHY peut être un excellent refuge pour parquer des actifs sur des marchés volatils, mais il n'offre pas beaucoup de rendement courant.