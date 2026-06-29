Négociation Iron Mountain Incorporated - IRM

À propos de Iron Mountain Inc

Iron Mountain Incorporated est une société de portefeuille. La Société stocke des enregistrements, principalement des enregistrements physiques et des supports de sauvegarde de données, et fournit des services de gestion de l'information dans divers endroits en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Afrique. La Société exerce ses activités dans cinq segments: les activités de gestion des documents et de l'information en Amérique du Nord, les activités de gestion des données en Amérique du Nord, les activités en Europe de l'Ouest, les autres activités internationales et les activités corporatives et autres. La Société offre des services de gestion des enregistrements et des informations et des services de gestion des données. La Société fournit des services de stockage et de gestion de l'information à des organisations juridiques, financières, de santé, d'assurance, de sciences de la vie, d'énergie, aux entreprises, de divertissement et gouvernementales. Les autres services de la Société comprennent des services de destruction d'informations, de gouvernance de l'information et des solutions numériques, des services de gestion de documents et de conseil conformes, ainsi que d'autres services auxiliaires.