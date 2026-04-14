Négociation iQIYI, Inc. - IQ CFD
À propos de IQIYI Inc - ADR
iQIYI, Inc. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services de divertissement en ligne. La Société fournit principalement du contenu vidéo authentique tel que des films, des séries télévisées, des émissions de variétés et des dessins animés via sa plate-forme d'application. Grâce à la plate-forme, la Société fournit principalement The Lost Tomb, The Mystic Nine, Burning Ice, Qipa Talk, The Rap of China et d'autres programmes pour ses clients. La Société a construit une plate-forme de médias sociaux basée sur le divertissement, iQIYI Paopao, permettant aux fans de suivre et d'interagir avec les célébrités et la communauté du divertissement.
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- Adresse9/F Iqiyi Innovation Building, BEIJING, BEJ, China (CHN)
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