Négociation Invesco - IVZ
À propos de Invesco Ltd.
Invesco Ltd. (Invesco) est une société de gestion de placements indépendante. La Société fournit une gamme de capacités et de résultats de placement, qui sont fournis par l’intermédiaire d’un ensemble de véhicules de placement, pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de placement. Elle est présente sur les marchés de détail et institutionnels du secteur de la gestion de placements en Amérique du Nord. Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et Asie-Pacifique. Sa solution Jemstep fournit aux bureaux à domicile de gestion de patrimoine et à leurs conseillers une suite de solutions technologiques personnalisables et intégrées aux systèmes existants. La solution offre aux conseillers une plate-forme d’architecture ouverte qui comprend les stratégies d’investissement fondamentales et axées sur les facteurs d’Invesco. Elle propose des produits de détail dans différentes classes d'actifs. Elle offre une série de stratégies nationales et mondiales, y compris des actions traditionnelles et quantitatives, des stratégies de revenu fixe et de rendement absolu.
- IndustrieInvestment Management / Fund Operators
- Adresse1555 Peachtree St NE Ste 1800, ATLANTA, GA, United States (USA)
- Employés8513
- CEOMartin Flanagan