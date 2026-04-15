Négociation Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF - PEY CFD
À Propos de Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
En stricte conformité avec ses lignes directrices et ses procédures mandatées, Nasdaq, Inc. inclut dans l'indice sous-jacent des actions ordinaires qui ont un historique constant d'augmentation des dividendes, principalement sur la base du rendement des dividendes et de la croissance constante des dividendes. Ce FNB offre un moyen d'accéder aux actions de sociétés américaines qui ont augmenté leurs dividendes de façon constante au fil du temps, en se concentrant sur un groupe sélectionné de sociétés qui ont de solides antécédents en tant que source de dividendes constants et qui peuvent offrir des rendements actuels attrayants par rapport au marché en général. Il existe des dizaines de FNB qui offrent une exposition aux sociétés versant des dividendes, y compris des produits liés à des indices pondérés en fonction des dividendes et des indices de référence qui utilisent une grande variété de filtres pour s'assurer que les sociétés qui les composent offrent des rendements en dividendes intéressants.