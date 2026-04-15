Négociation Invesco Global Water ETF - PIO CFD
À Propos de Invesco Global Water ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats de placement (avant frais et dépenses) du Nasdaq OMX Global Water IndexSM (l'" indice sous-jacent "). Le fonds investira généralement au moins 90 % de son actif total dans les titres qui composent l'indice sous-jacent, ainsi que dans des ADR et des GDR qui sont fondés sur les titres de l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent est composé de titres de sociétés cotées en bourse situées aux États-Unis, ainsi que dans les marchés développés et émergents du monde entier, qui créent des produits destinés à conserver et à purifier l'eau pour les foyers, les entreprises et les industries. Ce FNB offre une exposition à un groupe de sociétés qui exercent généralement leurs activités dans le secteur de l'eau, y compris les sociétés de services publics et d'infrastructures d'eau et les sociétés d'équipement et de matériaux d'eau.