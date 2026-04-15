Négociation Invesco Global Clean Energy ETF - PBD CFD
À Propos de Invesco Global Clean Energy ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats d'investissement (avant frais et dépenses) de l'indice WilderHill New Energy Global Innovation (l'" indice sous-jacent "). Le fonds investira généralement au moins 90 % de son actif total dans les titres qui composent l'indice sous-jacent, ainsi que dans des certificats américains d'actions étrangères (" ADR ") et des certificats internationaux d'actions étrangères (" GDR ") qui représentent des titres de l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent est composé principalement de sociétés dont les technologies sont axées sur la production et l'utilisation d'énergie plus propre, la conservation et l'efficacité, et l'avancement de l'énergie renouvelable en général, tel que déterminé par le fournisseur de l'indice. Ce FNB offre une exposition à l'indice mondial de l'énergie propre, incluant des actions américaines et internationales dans le portefeuille sous-jacent. Le PBD diversifie également ses placements dans divers types d'énergie propre, comme l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie hydraulique, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui veulent parier sur le boom de l'énergie propre, mais qui ne veulent pas se concentrer sur un sous-secteur particulier.