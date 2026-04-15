Négociation Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF - PHO CFD
À Propos de Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats de placement (avant frais et dépenses) du NASDAQ OMX US Water IndexSM (l'" indice sous-jacent "). Le fonds investira généralement au moins 90 % de son actif total dans les titres qui composent l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent cherche à suivre le rendement des sociétés qui créent des produits destinés à conserver et à purifier l'eau pour les foyers, les entreprises et les industries. Ce FNB offre une exposition à un groupe de sociétés qui exercent généralement leurs activités dans le secteur de l'eau, y compris des sociétés de services publics et d'infrastructures d'eau et des sociétés d'équipement et de matériaux d'eau. En tant que tel, ce FNB n'a probablement pas sa place dans un portefeuille d'achat et de détention à long terme en raison de la nature ciblée de l'exposition, mais il peut être intéressant pour ceux qui croient que les problèmes de pénurie entraîneront une augmentation de la demande de sociétés de traitement de l'eau.