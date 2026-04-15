Négociation Invesco DWA Technology Momentum ETF - PTF CFD
À Propos de Invesco DWA Technology Momentum ETF
Le fonds cherche à reproduire les résultats de placement (avant les frais et les dépenses) de l'indice Dorsey Wright® Technology Technical Leaders (l'" indice sous-jacent ") et investit généralement au moins 90 % de son actif total dans les titres qui composent l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent est composé d'au moins 30 titres de sociétés du secteur de la technologie qui présentent de puissantes caractéristiques de force relative ou de " momentum ". Avec de nouvelles innovations chaque année, un investissement dans un PTF permettra aux investisseurs de profiter de l'inévitable élan vers l'avant du secteur technologique.