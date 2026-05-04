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À propos de International Game Technology PLC

International Game Technology PLC (IGT PLC) est une société de jeux de bout en bout qui offre aux joueurs des expériences de jeu divertissantes sur tous les canaux et segments, des machines à sous et des loteries aux paris sportifs et au numérique. La société est engagée dans l'exploitation et la fourniture d'un portefeuille intégré de produits et de services de technologie de jeu, y compris les services de gestion de loterie, les systèmes de loterie en ligne et instantanée, les systèmes de jeu, l'impression instantanée de billets, les machines de jeu électroniques, les paris sportifs, les jeux numériques et les services commerciaux. Ses secteurs d'activité sont Global Lottery et Global Gaming. Le segment Global Lottery se concentre sur les activités mondiales de loterie traditionnelle et d'iLottery, y compris les ventes, les opérations, le développement de produits, la technologie et le support. Le segment Global Gaming fournit des produits et services de jeux, y compris l'iGaming, les paris sportifs, les logiciels et le contenu des jeux, les systèmes de gestion des jeux de casino, les terminaux de loterie vidéo et les machines à sous.