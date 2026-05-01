Négociation Intercontinental Exchange - ICE CFD

À propos de Intercontinental Exchange Inc

Intercontinental Exchange, Inc. est un fournisseur d'infrastructures de marché, de services de données et de solutions technologiques à une gamme de clients, y compris des institutions financières, des entreprises et des entités gouvernementales. Les segments de la société comprennent les bourses, les titres à revenu fixe et les services de données et la technologie hypothécaire. Le segment Bourses exploite des marchés réglementés pour la cotation, la négociation et la compensation d'un large éventail de contrats dérivés et de titres financiers. Le segment des titres à revenu fixe et des services de données fournit des services de tarification des titres à revenu fixe, des données de référence, des indices, des analyses et des services d'exécution, ainsi que des swaps sur défaillance de crédit mondiaux, ou CDS, des solutions de compensation et de livraison de données multi-classes d'actifs. Le segment de la technologie hypothécaire comprend la technologie de montage, les solutions de clôture, les données et l'analyse, et d'autres activités de technologie hypothécaire. Ses solutions technologiques prennent en charge les flux de travail de ses clients, tels que la technologie de négociation et de compensation et l'analyse de classes d'actifs multiples, entre autres.