Négociation Inpex Corporation - 1605 CFD
À propos de Inpex Corp
Inpex Corp est une société basée au Japon qui se consacre principalement à l'exploration, au développement, à la production et à la vente de pétrole et de gaz naturel, ainsi qu'à l'investissement et au financement de sociétés exerçant ces activités. La Société produit du pétrole et du gaz naturel à travers cinq segments: le Japon, l'Asie et l'Océanie (principalement l'Indonésie, l'Australie, le Timor oriental), l'Eurasie (les pays d'Europe et des NEI) (principalement l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan), le Moyen-Orient et l'Afrique (principalement les Émirats arabes unis) et les Amériques. Le segment japonais achète et vend également du gaz naturel et des produits pétroliers.
- IndustrieOil / Gas Exploration / Production
- AdresseAkasaka Biz Tower, 5-3-1, Akasaka, MINATO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés3189
- CEOToshiaki Kitamura