Négociation Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. - COLes CFD
À propos de Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA, anciennement Inmobiliaria Colonial SA, est une société basée en Espagne et active dans l'exploitation de fonds de placement immobilier (EFPI). Les activités de la société sont divisées en deux segments commerciaux : Location d'immeubles, terrains et développement. La division Location de biens immobiliers met l'accent sur l'acquisition, le développement, la location et la vente d'immeubles de bureaux en Europe. La division Terrains et développement inclut des centres commerciaux gérés par le sous-groupe de Riofisa. Le portefeuille immobilier de la société comprend des immeubles de bureaux situés à Barcelone et Madrid (Espagne), ainsi qu'à Paris, en France. La société contrôle plusieurs filiales, comme Torre Marenostrum SL, SOCIETE FONCIERE LYONNAISE S.A., Danieltown Spain SLU et Colonial Invest SLU.
- IndustrieOffice REITs
- AdresseAvenida Diagonal 532, BARCELONA, BAR, Spain (ESP)
- Employés227
- CEOJuan Jose Brugera Clavero