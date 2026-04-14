Négociation Ingersoll Rand - IR CFD
À propos de Ingersoll Rand Inc
Ingersoll Rand Inc. est un fournisseur mondial diversifié de produits de création de flux critiques et de solutions industrielles. La Société propose des technologies de l'air, des fluides, de l'énergie et médicales, qui fournissent des services et des solutions pour augmenter la productivité et l'efficacité industrielles. Elle fabrique une gamme de compresseurs, pompes, aspirateurs et soufflantes. Elle opère à travers deux segments. Le secteur Technologies et services industriels conçoit, fabrique, commercialise et entretient une gamme de produits de compression d'air et de gaz, de produits d'aspiration et de soufflage, d'équipements de transfert de fluides, de systèmes de chargement, d'outils électriques et d'équipements de levage, y compris les pièces de rechange, les consommables et les services associés. Le segment Precision and Science Technologies conçoit, fabrique et commercialise une gamme de pompes, de systèmes de gestion des fluides, d'accessoires et de pièces de rechange, qui fournit le dosage, le transfert, la distribution, la compression, l'échantillonnage, la gestion de la pression et le contrôle du débit de liquides et de gaz dans des applications spécialisées ou critiques.
- IndustrieIndustrial Machinery & Equipment (NEC)
- Adresse800-A BEATY STREET, DAVIDSON, NC, United States (USA)
- Employés16000
- CEOVicente Reynal