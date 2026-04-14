Négociation IHI Corporation - 7013 CFD
À propos de IHI Corporation
IHI Corporation fabrique une très large gamme de produits. La division Ressources, énergie et environnement fournit des chaudières, des installations de stockage et des équipements pour l'énergie nucléaire. La division Infrastructure sociale et marine fournit des ponts, des vannes, des boucliers et des structures marines, et gère également des activités immobilières. La division Systèmes industriels et machines générales fournit des machines marines, des systèmes logistiques, des machines de transport, des parkings, des machines d'acier, des machines industrielles, entre autres. La division Aerospace and Defense fournit des moteurs d'aviation, des systèmes de fusée et d'utilisation de l'espace, des systèmes d'équipement de défense et autres. La division Autres fournit des équipements et dispositifs de communication, d'électronique, de mesure électrique et de traitement de l'information, entre autres.