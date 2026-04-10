Négociation IFAST - AIYsg CFD
À propos de IFAST
iFAST Corporation Ltd est une société basée à Singapour qui fournit une fintech de gestion de patrimoine. La société fournit une gamme de produits et services d'investissement par le biais de diverses divisions, notamment Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Fintech Solutions (B2B2C) et Bondsupermart. Elle offre l'accès à des produits d'investissement, notamment des fonds, des obligations et des titres d'État de Singapour (SGS), des actions, des fonds négociés en bourse (ETF), des produits d'assurance et des services, notamment des services de gestion discrétionnaire de portefeuille (DPMS) en ligne, des séminaires de recherche et d'investissement, des solutions de technologie financière (fintech), des services d'administration des investissements et de transactions. La société sert des sociétés de conseil financier, des institutions financières, des banques, des sociétés Internet, des multinationales, ainsi que des investisseurs particuliers et fortunés en Asie.