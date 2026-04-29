Négociation IAC/InterActiveCorp - IAC CFD
À propos de IAC/Interactivecorp
IAC/Interactivecorp. est une société de médias et d'Internet. Les segments de la société comprennent Dotdash Meredith, Angi Inc., Search and Emerging & Other. Son segment Dotdash Meredith comprend ses activités numériques et imprimées. Grâce à son activité numérique, elle fournit un contenu numérique original et engageant dans une variété de formats, y compris des articles, des illustrations, des vidéos et des images. Son entreprise d'impression a publié environ 30 magazines, ainsi que plus de 350 publications d'intérêt spécial. Ses marques incluent PEOPLE, Entertainment Weekly, Investopedia et autres. Son secteur Angi Inc. comprend les activités et activités nord-américaines (États-Unis et Canada) et européennes d'Angi Inc. Ses activités et activités nord-américaines comprennent Angi Ads, Angi Leads et Angi Services. Son segment de recherche comprend Ask Media Group et son activité Desktop. Son segment Emerging & Other comprend Care.com, Mosaic Group, Bluecrew, Vivian Health, The Daily Beast, IAC Films et Newco.
- IndustrieOnline Services (NEC)
- Adresse555 West 18Th Street, NEW YORK, NY, United States (USA)
- Employés13200
- CEOBarry Diller