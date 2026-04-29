Négociation Hormel Foods - HRL CFD
À propos de Hormel Foods Corp
Hormel Foods Corporation est une entreprise alimentaire mondiale. Ses segments comprennent les produits d'épicerie, les aliments réfrigérés, le magasin de dinde Jennie-O et International & Other. Le segment Produits d'épicerie comprend principalement la transformation, la commercialisation et la vente de produits alimentaires de longue conservation vendus principalement sur le marché de détail, ainsi que la vente de produits nutritionnels et de marque maison de longue conservation aux clients du détail, de la restauration et de l'industrie. Le segment des aliments réfrigérés comprend principalement la transformation, la commercialisation et la vente de produits de porc, de bœuf et de volaille de marque et sans marque pour les clients de détail, de restauration, de charcuterie, de dépanneur et commerciaux. Le segment Jennie-O Turkey Store comprend principalement la transformation, la commercialisation et la vente de produits de dinde de marque et sans marque pour les clients de détail, de restauration et commerciaux. Le secteur International et autres comprend Hormel Foods International, qui fabrique, commercialise et vend les produits de la société à l'échelle internationale.
- IndustrieFood Processing
- Adresse1 Hormel Pl, AUSTIN, United States (USA)
- Employés20000
- CEOJames Snee