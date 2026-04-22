Négociation Honda Motor Company, Ltd. - HMC CFD
À propos de Honda Motor Co Ltd (ADR)
Honda Motor Co Ltd est une société basée au Japon dont l'activité principale est la moto, l'automobile, les services financiers et la création de vie. La Société exerce ses activités dans quatre secteurs d'activité. Le segment Moto est engagé dans la recherche et le développement, la production et la vente de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de véhicules côte à côte et de pièces connexes. Le segment Automobile est engagé dans la recherche et le développement, la production et la vente d'automobiles et de pièces connexes. Le segment des services financiers est engagé dans le financement des ventes et la location de ses produits. Le segment Life Creation and Other Products est engagé dans la recherche et le développement, la production et la vente de produits énergétiques et de pièces connexes.
- IndustrieAuto / Truck Manufacturers
- Adresse2-1-1, Minami-Aoyama, MINATO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Employés211374
- CEOSeiji Kuraishi