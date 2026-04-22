Négociation Hilton Worldwide Holdings Inc. - HLT CFD
À propos de Hilton Worldwide Holdings Inc.
Hilton Worldwide Holdings Inc. est une société hôtelière. La société est engagée dans la gestion, le franchisage, la propriété et la location d'hôtels et de centres de villégiature, ainsi que dans l'octroi de licences pour ses marques et sa propriété intellectuelle. La société gère, franchise, possède ou loue environ 6 478 propriétés comprenant environ 1 019 287 chambres dans plus de 119 pays et territoires. La société exerce ses activités dans deux secteurs : gestion et franchise, et propriété. Le segment gestion et franchise comprend tous les hôtels que la société gère pour des propriétaires tiers, ainsi que tous les hôtels franchisés exploités ou gérés par une personne autre que la société. Le secteur de la gestion et de la franchise comprend environ 715 hôtels gérés et plus de 5 646 hôtels franchisés, soit environ 990 857 chambres. Le secteur de la propriété comprend environ 61 propriétés totalisant plus de 19 400 chambres.