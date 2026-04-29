Négociation Hershey Foods - HSY CFD

À propos de Hershey Foods

La société Hershey est une entreprise de confiserie. Elle produit des snacks, des chocolats et des confiseries non chocolatées. Ses segments sont la confiserie en Amérique du Nord, les snacks salés en Amérique du Nord et l'international. Le secteur de la confiserie en Amérique du Nord comprend les marchés traditionnels du chocolat et des confiseries non chocolatées aux États-Unis et au Canada. Il comprend les confiseries chocolatées et non chocolatées, les chewing-gums et les produits rafraîchissants, les barres protéinées, les pâtes à tartiner, les snacks et les mélanges, ainsi que les lignes de garde-manger et de restauration. Le segment des snacks salés d'Amérique du Nord comprend les produits de snacking salés aux États-Unis. Il s'agit de pop-corn prêt à consommer, de snacks cuits et sans gras trans, de bretzels et d'autres snacks. Le segment international a des opérations et fabrique des produits au Mexique, au Brésil, en Inde et en Malaisie pour les consommateurs de ces régions, et distribue et vend également des produits de confiserie sur les marchés d'exportation d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Europe, d'Afrique et d'autres régions.