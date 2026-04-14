Négociation Hecla Mining Company - HL CFD
À propos de Hecla Mining Company
Hecla Mining Company découvre, acquiert et met en valeur des mines et d'autres intérêts miniers et produit et commercialise des concentrés contenant de l'argent, de l'or, du plomb et du zinc, du charbon contenant de l'argent et de l'or et du minerai non raffiné contenant de l'argent et de l'or. Les secteurs de la société comprennent Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi et les opérations du Nevada. Elle produit des concentrés de flottation de zinc, d'argent et de métaux précieux à Greens Creek et des concentrés de flottation d'argent et de zinc à Lucky Friday. À Greens Creek, elle produit également des concentrés par gravité contenant de l'argent, de l'or et du plomb payables. Elle produit également des lingots d'or et d'argent non raffinés (dore), du charbon chargé et des précipités à Casa Berardi et aux opérations du Nevada. Son unité Casa Berardi est située à 100 % dans la région de l'Abitibi, dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Ses opérations au Nevada consistent en quatre ensembles de terrains dans le nord du Nevada, totalisant environ 110 miles carrés.