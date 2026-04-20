Négociation HDFC Bank Limited - HDB CFD

À propos de HDFC Bank Limited

HDFC Bank Limited (la Banque) est une banque du secteur privé basée en Inde. La Banque offre une gamme de services bancaires couvrant les services bancaires commerciaux et d'investissement du côté de la vente en gros et les services bancaires transactionnels/en succursale du côté de la vente au détail. Le secteur de la trésorerie de la Banque comprend principalement les revenus d'intérêts nets provenant du portefeuille d'investissement de la Banque, des emprunts et des prêts sur le marché monétaire, des gains ou des pertes sur les opérations d'investissement et sur les opérations de change et les contrats dérivés. Le secteur des services bancaires de détail sert les clients de détail par le biais du réseau de succursales de la Banque et d'autres canaux. Le secteur des services bancaires de gros fournit des prêts, des facilités non financières et des services de transaction aux grandes entreprises, aux entreprises émergentes, aux unités du secteur public, aux organismes gouvernementaux, aux institutions financières et aux entreprises de taille moyenne. Le segment Autres opérations bancaires comprend les revenus des activités para-bancaires, telles que les cartes de crédit, les cartes de débit et la distribution de produits tiers, entre autres.