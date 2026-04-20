Négociation Hasbro, Inc. - HAS CFD

À propos de Hasbro, Inc.

Hasbro, Inc. (Hasbro) est une entreprise mondiale de jeux et de divertissement. La société fournit des jouets, des jeux et des produits de consommation, ainsi que des émissions de télévision, des films, des jeux numériques et d'autres expériences de divertissement. La société opère à travers trois segments : Les produits de consommation, Wizards of the Coast & Digital Gaming et le divertissement. Le segment des produits de consommation s'occupe de l'approvisionnement, du marketing et de la vente de jouets et de jeux à travers le monde. Le segment Wizards of the Coast & Digital Gaming s'occupe de la promotion des marques de la société en développant des cartes à collectionner, des jeux de rôle et des jeux numériques basés sur les jeux Hasbro et Wizards of the Coast. Le secteur du divertissement s'occupe du développement, de l'acquisition, de la production, du financement, de la distribution et de la vente de contenus de divertissement, notamment des films, des émissions de télévision avec ou sans scénario, des programmes familiaux, des contenus numériques, de la production et de la vente de musique et des spectacles.