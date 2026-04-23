Négociation Harley Davidson - HOG CFD
À propos de Harley Davidson
Harley-Davidson, Inc. est la société mère des groupes de sociétés faisant affaire sous le nom de Harley-Davidson Motor Company (HDMC) et Harley-Davidson Financial Services (HDFS). La société opère à travers deux segments : Les motocyclettes et produits connexes (Motorcycles) et les services financiers. Le segment Motorcycles est constitué de HDMC, qui conçoit, fabrique et vend des motos Harley-Davidson. Le segment Motorcycles vend également des pièces détachées, des accessoires et des vêtements pour motos et accorde des licences pour ses marques. Les produits de la société sont vendus au détail principalement par un réseau de concessionnaires indépendants. Le segment des services financiers est constitué de HDFS, dont l'activité consiste à financer et à gérer des créances de stocks en gros et des prêts à la consommation au détail, principalement pour l'achat de motos Harley-Davidson. HDFS travaille également avec certaines compagnies d'assurance non affiliées pour fournir une assurance moto et des produits de protection aux propriétaires de motos.