Négociation Global X Cybersecurity ETF - BUG CFD
À Propos de Global X Cybersecurity ETF
L'investissement cherche à fournir des résultats d'investissement qui correspondent généralement à la performance du prix et du rendement, avant frais et dépenses, de l'indice Indxx Cybersecurity. Le fonds investit au moins 80 % de son actif total dans les titres de l'indice sous-jacent et dans des American Depositary Receipts (" ADR ") et des Global Depositary Receipts (" GDR ") basés sur les titres de l'indice sous-jacent. L'indice sous-jacent est conçu pour fournir une exposition aux sociétés cotées en bourse qui sont positionnées pour bénéficier de l'adoption accrue de la technologie de cybersécurité. Le fonds est non-diversifié.