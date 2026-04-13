Négociation Global Net Lease - GNL CFD
À propos de Global Net Lease
Global Net Lease, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société se concentre sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié de propriétés immobilières commerciales à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur les transactions de cession-bail et les actifs de location nette à locataire unique essentiels à la mission. La société a pour activité l'acquisition de biens immobiliers et la location de ces biens à des locataires. La société exerce ses activités dans un seul secteur, à savoir les activités liées à l'investissement dans l'immobilier. La société possède environ 311 propriétés représentant plus de 38,2 millions de pieds carrés louables.