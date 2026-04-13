Négociation Global Inv - B73sg CFD
À propos de Global Inv
Global Investments Limited est une société de fonds communs de placement basée à Singapour. Les stratégies d'investissement de la Société consistent à réaliser des investissements dans un portefeuille d'actifs dans différents secteurs par différents moyens, notamment la propriété directe d'actifs, les swaps, les swaps de défaut de crédit, les dettes, les bons de souscription, les options, les convertibles, les actions préférentielles, les actions, les garanties d'actifs et de performance, les prêts de titres et les accords de prêts participatifs. La société investit dans divers secteurs, notamment les services financiers, l'industrie, les technologies de l'information, la consommation discrétionnaire, les services publics, l'énergie et les services de communication. Singapore Consortium Investment Management Limited est le gestionnaire de la Société.