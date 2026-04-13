Négociation GFL Environmental Inc - GFL CFD
À propos de GFL Environmental Inc
GFL Environmental Inc est une société de services environnementaux diversifiée en Amérique du Nord. Les offres diversifiées de la Société comprennent la gestion des déchets solides non dangereux, les infrastructures et la dépollution des sols et les services de gestion des déchets liquides. Il opère à travers trois segments: les déchets solides, qui comprennent les installations de transport, d'enfouissement, de transfert et de récupération des matériaux; Infrastructures et assainissement du sol, et déchets liquides. Son secteur d'activité de gestion des déchets solides comprend la collecte, le transport, le transfert, le recyclage et l'élimination des déchets solides non dangereux pour les clients municipaux, résidentiels, commerciaux et industriels. Son secteur d'activité Infrastructure et assainissement des sols fournit des services d'assainissement des sols contaminés, ainsi que des services complémentaires, notamment des services civils, de démolition, d'excavation et d'étayage. Dans son secteur d'activité de gestion des déchets liquides, elle collecte, traite, recycle et / ou élimine une gamme de déchets liquides auprès de clients commerciaux et industriels.
- IndustrieWaste Management, Disposal & Recycling Services
- Adresse100 New Park Place #500, VAUGHAN, ON, Canada (CAN)
- Employés18000
- CEOPatrick Dovigi