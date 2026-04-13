Négociation Gerdau S.A. - GGB CFD
À propos de Gerdau S.A.
Gerdau SA est un fabricant de produits en acier basé au Brésil. La société est engagée dans la production et la commercialisation de produits en acier en général, par le biais de ses usines situées en Argentine, au Brésil, au Canada, en Colombie, aux États-Unis, au Mexique, au Pérou, en République dominicaine, en Uruguay et au Venezuela. La gamme de produits de l'entreprise comprend l'acier brut, les produits finis destinés au secteur de la construction, tels que les barres d'armature, les tiges métalliques, les profilés de construction, les bobines laminées à chaud et les tôles lourdes, les produits industriels finis, tels que les barres laminées commerciales, les profilés légers et les fils, les produits agricoles, tels que les piquets, le fil lisse et le fil barbelé, et les articles en acier spécial. Les activités de la société comprennent également l'exploitation de mines de fer situées dans l'État du Minas Gerais.